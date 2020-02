Debata pro loutky o sedmi jednáních

Máme toho dost! Máme dost zbytečných lidských předsudků. Máme dost lidí, kteří už na základě vzhledu nebo vzdělání hodnotí druhého člověka. Lidé nejsou schopni mluvit s druhými, aniž by si už dopředu netvořili názor na jejich myšlenky. Rozhodly jsme se tedy jako podstatná součást letité kulturní tradice, spolupachatelé obrody národa českého a držitelé statutu nehmotného kulturního dědictví UNESCO vám lidem pomoci a vzít na sebe nelehkou úlohu diskutujících. Snad se pak aspoň k něčemu dostaneme. Pokud se do toho nezamotáme...

Vaše LOUTKY!

7 večerů, 7 témat, 35 diskutujících a vy!

Debata o tématech, která hýbou (nejen) divadelním světem na prknech, co znamenají svět!

Diskutující navzájem neznají svoji totožnost, stejně tak jako diváci neznají totožnost diskutujících. Zváni jsou odborníci na dané téma, ale i laici, veřejné osobnosti, nebo prostě jen lidé, kteří mají touhu debatovat. Přijďte se taky zapojit do debaty! Dokážeme se poslouchat?

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH DEBAT/ DEBATE FOR THE PUPPETS IN SEVEN ACTS - topics: