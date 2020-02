Dernisáže na Pragovce / Sýkora / Šimíček / What is ours

V Pragovka Gallery a The White Room proběhne 24. 2. 2020 od 18:00 ukončení výstav. Těšit se můžete na tour všemi výstavními prostorami za přítomnosti kurátorů jednotlivých výstav, performance Davida Helána “Třesk text test křest” a performance Filipa Kopeckého “Jak se plazí hadi”. Chybět nebude ani dětský workshop věnovaný výrobě krasohledů (již od 16:00).



Ukončíme následující výstavy:



Šimon Sýkora / Eyes closed, fingers down

Pavel Šimíček / Achtung!

Hudačinová, Kopecký, Kos / What is ours



Součástí dernisáží bude:

• 16:00 Dílna pro rodiče s dětmi: Hleď! Krasohled.

• 18:00 Komentované prohlídky výstavami Eyes closed, fingers down- provede kurátorka Petra Widžová, Corporate Bodies / Pragovka Gallery Rear- provede kurátor Ján Gajdušek What is ours- provede kurátor Michal Jalůvka , ACHTUNG!- provede kurátor Petr Vaňous.

Během komentovaných prohlídek, jako součást doprovodného programu k výstavě What is ours, proběhne performace Filipa Kopeckého “Jak se plazí hadi”.

• 19:00 Performance Davida Helána s názvem “Třesk text test křest” ve výstavě ACHTUNG!

Performer představí výběr bezprostředně uplynulé době způsobilého, útvarem stanoveným jako performativní oklika, literární cestou shromažďovaného, slohově nezpůsobného materiálu z obliga.



Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Státním fondem kultury.