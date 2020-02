Traktát o lásce - Divadlo Marianny Arzumanové

Pojednání o citu, který nás doprovází v každé vteřině našeho života, který nás žene přes všechny překážky a leckdy nás přiměje dělat psí kusy. Z pohledu nezávislého pozorovatele to může být někdy velmi zábavné. A nemusí se ani jednat o onen vysněný cit mezi partnery. Pokaždé ji prožíváme v jiné podobě: jednou je to láska mateřská, podruhé láska k tvorbě. Láska k umění a láska plná vášně… A někdy je zase láska dočista slepá.

Inscenace sleduje lásku mnoha forem a nahlíží na ni přes významné slavné scény labyrintu světové dramaturgie – od Aristofana až po Čechova. Scéna se ponoří do obrazu s velkým emočním nábojem a hned se vyjevuje další, přesně jako jsme na to zvyklí v životě. Ale kdo je režisérem? Bůh, my sami nebo snad osud? Kdo řídí naše jednání a s jakými úmysly tolik milujeme? Představení je bez kompromisů. Nepodléhá komerci. Ani žádnému finančnímu tlaku – sděluje jen to, co je od počátků věků přímo uvnitř nás.

Autor a režie: Marianna Arzumanova

Hrají: Simona Prasková, Eva Alner Jízdná, Júlia Szöllös, Petra Ben Messaoud, Jiří Valeš, Janusz Hummel, Patrick Markeš, Igor Šebo.