Killer Queen /UK/ v Praze

Nejlepší britská Queen show poprvé v ČR!

Na jaře 2021 do ČR poprvé zavítá projekt Killer Queen z Londýna, který nabídne bezmála dvě hodiny největších hitů od legendárních Queen. Ve čtvrtek 4. března potěší fanoušky v brněnském Sonu, v sobotu 6. března 2021 pak zahrají ve Velkém sále Lucerny v Praze.

Formace Killer Queen vznikla v červnu 1993 a již během dvou následujících let získala masovou popularitu v domovské Británii. V roce 1999 byla skupina oceněna jako Worldwide Best Tribute Band. V dalších letech dobyli podia po celé Evropě a USA, a to včetně velkých sálů a stadionů, jako např. Ahoy Stadium, Waverly Stadium, Brighton Centre, Red Rocks Arena, Austin City Limits, Nottingham Motorpoint Arena a další.

Rok 2019 byl pro kapelu milníkem a dosud nejúspěšnějším rokem. Absolvovali beznadějně vyprodané turné napříč USA včetně zastávek v Red Rocks Arena a Austin City Limits. Jejich show v Huntingdon Paramount Theatre se stala Koncertem roku. V listopadu 2019 navštívili v rámci evropského turné také Bratislavu, kde se uskutečnily rovnou dva koncerty.

V diáři pro další roky jim data rychle mizí, v roce 2020 se chystají na devítitýdenní tour po USA, vystoupí na obřích koncertních podiích a festivalech v UK i různě po Evropě. Zpěvák Patrick Myers říká: „V roce 2021 se vrátíme do Red Rocks, budeme tam už počtvrté. Být pravidelným hostem v této hale je pro nás opravdu pocta, a vyprodat ji ještě větší! Na tom podiu vystupovali Beatles, U2, Springsteen nebo Dylan. Má to tam fakt své kouzlo.“

Nenechte si ujít!