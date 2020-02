Curtis Stigers (Spojené Státy)

Stigers, narozený v r. 1965, je americký zpěvák, saxofonista, kytarista a skladatel. Album "I Wonder Why" bylo 5. nejprodávanějším ve Velké Británii a 9. v USA.

Stigers se narodil v Boise, Idaho, svou hudební kariéru začal jako teenager. Hrál v jazzových, rockových a bluesových skupinách. Vedle toho absolvoval “formální trénink” ve hře na klarinet a saxofon na střední škole v Boise. Získal hodně inspirace při hraní jazzu v jam sessions vedených Gene Harrisem v Idanha Hotel. Jeho píseň " Swingin' Down at Tenth and Main"" je pocta té době. Po dokončení studia se přestěhoval do New Yorku a věnoval se hraní rockové hudby, ale brzy se opět ocitl v jazzovém triu. U Arist Records vydal dvě alba (1991 a 1995). Jeho směs soulu a rocku měla velký komerční úspěch zajišťující jeho další popularitu. Během své kariéry si Stigers stále průběžně přivydělával jako jazzový zpěvák. Kromě toho účinkoval a nahrával s umělci, jako Gene Harris, Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt, Rod Stewart, The Allman Brothers Band a Joe Cocker. Nazpíval duet s Julií Fordham. Dalším Curtisovým úspěchem bylo album se soundtrackem k filmu Osobní strážce, kterého se prodalo jen v USA 17 miliónů kopií.

Stigers se podílel i na dalších hudebních doprovodech k filmům. V roce 2006 spolupracoval na televizním pořadu BBC „Jen my dva“, což opět přispělo k jeho popularitě.