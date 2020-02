Bright Eyes v Praze

V roce 2020 se Bright Eyes vracejí, jako kapela pod indie gramofirmou Dead Oceans. V časech nejistoty a otřesů globálních a osobních světů se Oberst, Mogis a Walcott spojili ve jménu úniku i konfrontace. Pro Bright Eyes je návrat něčím přirozeným, pokračováním jejich zásadního přátelství – pilíře skupiny. Jako by se Bright Eyes vraceli domů. Nebudou chybět ani 19. 8. v Lucerna Music Baru.

Rok 2020 je naplněn mnoha výraznými výročími Bright Eyes. Album Fevers and Mirrors vyšlo před 20 lety v květnu, zatímco deskám Digital Ash in a Digital Urn a I’m Wide Awake It’s Morning bylo letos v lednu rovných patnáct. Ta druhá je mistrovské autorské dílo – vyšla za vlády prezidenta Bushe, během války v Iráku. Oberst zpívá o mrtvých vojácích, televizních skřetech, bezedné americké chamtivosti, boji o to, jak porozumět světu a sám sobě.

V roce 2011 vyšlo dosud poslední, deváté album Bright Eyes nazvané The People’s Key, jako předznamenání dlouhé pauzy.