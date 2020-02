Buchty a loutky - Paleček

Paleček je malinký chlapeček. To proto, že jeho maminka s tatínkem dlouho nemohli mít děťátko a když se to konečně povedlo, tak se nějak stalo, že se narodil sice moc chytrý a šikovný, ale malý. A neroste a neroste. Jenže je plný energie, chce pomáhat mamince i tatínkovi, jenže to vždycky trochu splete. A nakonec se bojí vrátit domů a vydá se do světa, tam se potká se skvělým kamarádem... Nebo že by nakonec tak skvělý nebyl? No a pak je tu ještě pan král a princezna a ta se Palečkovi moc líbí, jenže asi nikdy nevyroste... Nebo nakonec vyroste?

Přijďte a uvidíte, těšíme se na vás.

Pro děti od 4 let.