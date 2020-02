"V pokoji není nic. Tři postele, tři noční stolky a mříže v okně. Na pokoji mám mladýho kluka, co mu hráblo po hulení a staršího hromotluka, co nemluví. Oba recidiva. Možná jsem na oddělení jedinej kdo není v recidivě. No oddělení…je to chodba s šesti pokoji, sesternou, vyšetřovnou a společenskou místností. Jinak jen mříže a bílý stěny. A ostatní pacienti samozřejmě."

Autorská inscenace, jejíž děj se odehrává za zdmi detoxikačního oddělení. Nesourodá pětice pacientů podstupuje léčbu, která jim má pomoci od závislosti. Každý je úplně jiný, ale jedno mají společné - až příliš často se ve svém životě oddávali slastným pocitům.