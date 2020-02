THE BEST VIVALDI ´S

FOUR SEASONS

IN PRAGUE

with an interesting exhibition about Antonio Vivaldi and count Wenceslaus Morzin, dedicatee of The Four Seasons

PROGRAM:

Concerto for strings and basso

continuo in D major RV 123

Allegro

Adagio

Allegro

Concerto for Bassoon, strings

and basso continuo in G minor RV 496

„Concerto per Morzin“

(Allegro)

Largo

(Allegro)

THE FOUR SEASONS

Concerto for violin, strings and basso continuo

in E major Op.8 No.1 RV 269 – LA PRIMAVERA

Allegro

Largo e pianissimo

Allegro

Concerto for violin, strings and basso continuo

in G minor Op.8 No.2 RV 315 – L´ ESTATE

Allegro mà non tanto

Adagio

Presto

Concerto for violin, strings and basso continuo

in F major Op.8 No.3 RV 293 – L´AUTUNNO

Allegro

Adagio molto

Allegro

Concerto for violin, strings and basso continuo

in F minor Op.8 No.4 RV 297 – L´INVERNO

Allegro non molto

Largo

Allegro

Duration: 60 minutes.