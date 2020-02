Daughter v Praze

Letní melancholie i smutné bangery: dreampopoví Daughter se vrací na koncertní pódia! V pražském Divadle Archa vystoupí 11. srpna. Tříčlenná formace Daughter vznikla jako sólový projekt písničkářky Eleny Tonry, která do své intimní tvorby vždy začleňovala prvky náladotvorného folku i tiché elektroniky a dávala tak vzpomenout na The xx i Cat Power. Poté, co skupina odjela úspěšné turné ke své druhé desce Not to Disappear (2016), které neminulo ani vyprodané Roxy, si Daughter dali pauzu od živého hraní.

Minulý rok se zpěvačka Tonry pod pseudonymem Ex:re připomněla sólovým albem s výrazným tanečním smutným bangrem Romance.

Rok 2020 bude znovu patřit celé skupině, která už v létě vyráží na své comebackové tour.