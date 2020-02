Holy Fuck v Praze

Kanadský kvartet Holy Fuck si libuje ve výlučnosti na hudební scéně. Patnáct let si jedou to své na celkem pěti albech. Možná právě proto jsou jedním z nejvlivnějších vývozních artiklů země. Jejich taneční a širokoúhlý sound mnozí imitují, ale nikdo to neumí lépe než Holy Fuck. Přesvědčí vás o tom 17. května v pražském Futuru.

Deleter je páté studiové album Holy Fuck, typická polyrytmická lahůdka v podání pánů Briana Borcherdta, Grahama Walshe, Matta Schulze a Matta “Punchy” McQuaida. Dostávají zde svůj hustý zvuk na vyšší úroveň, fúzují krautrockový drive a snovost deep housu, vrnící strojové perkuse a kosmický syntetický šum. Album vznikalo ve studiích v Brooklynu, the Catskills, na venkově Ontaria a nakonec v Dartmouthu v Novém Skotsku.

Brian o hudbě Holy Fuck říká: „Naše hudba je pro nás jako hra, jako hodně dobrá šachová partie. V té hře objevujeme tvůrčí jiskření, euforii a katarzi. Hraní naživo je jako levitace. Tehdy si uvědomíte, že se něco děje. A je jen na vás, jestli se k nám přidáte.“