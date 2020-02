T-Mobile Olympijský běh - Praha: Královka

Místo startu a prezence: park Královka (prostor u lávky u konečné tramvaje č. 23 Královka) Start hlavního závodu: 18:00 (závod bude odstartován z éteru Českého rozhlasu) Trasa závodu je vedena převážně po asfaltových cestách v parku - obě trasy běhu pro děti a mládež do 15 let + většina trasy pro dospělé. Část trasy pro dospělé je vedená mimo asfaltové cesty, tj. do schodů, parkem mimo cestu. Běžecké tretry na dráhu nelze použít. Terén na trase pro dospělé je členitý, náročný. Parkování je možné na bílé parkovací zóně za úhradu poplatku za parkování v ulici Gymnastická hned u parku, rezidenti Prahy 6 mohou parkovat také na modré zóně v těsné blízkosti parku. Toalety v restauraci u zastávky tramvaje. Šatny a úschovna k dispozici nejsou. Start je v blízkosti zástavky Malovanka (tramvaje č. 22, 23 , 25, poblíž točny tramvaje č. 23 - u přemostění od tramvaje do parku). Účast handicapovaných sportovců možná jen na tratích v kat. do 15 let, na trati v kat. dospělých jsou 1x schody.