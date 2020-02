Solisti da Camera

Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán

Jan Thuri – oboe / hoboj

Jan Kalfus – organ / varhany

J. S. BACH – Fantasia and Fugue G Minor

A. VIVALDI – Sonata C Minor for Oboe and Basso continuo

W. A. MOZART – Ave Verum Corpus

A. DVOŘÁK – Ave Maria