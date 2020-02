Legendární kapela Rage Against the Machine v minulém roce opětovně obnovila svoje fungování a okamžitě se objevily spekulace, zda se vrátí i na koncertní pódia. Právě dnes kapela všem těmto pochybám učinila přítrž - ohlásila světové turné! Velmi příjemnou informací je, že v rámci evropských zastávek myslela i na fanoušky v České republice. Do našeho hlavního města se Rage Against the Machine vrátí již 8. září tohoto roku.