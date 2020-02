Klavírista a zpěvák Steve "Big Man" Clayton se narodil v Birminghamu, ale už přes 20 let žije v Německu. Tento skladatel získal již třikrát významnou cenu British Blues Award.

Doprovodnou kapelu The Wild Bluesmen vede německý kytarista a hráč na foukací harmoniku Peter Schneider. Tento hudebník opustil své rodné město Mnichov v pouhých 18 letech a vydal se studovat hudbu do Brazílie. Svého času hrával v New Yorku a San Diegu, kde se stal členem slavné formace Ike Turner Band. V roce 1997 se vrátil do Mnichova a založil zde skupinu The Stimulators. Na basu kapelu doprovodí Uli Lehmann taktéž z Německa, který v mladí působil například jako muzikant v Hong Kongu. Poté studoval hru na basu v Mnichově a od té doby je jedním z nejvyhledávanějších basistů na tamní hudební scéně. Tomáš Bobrovniczký se narodil na Slovensku a pokračoval ve stopách svého otce tím, že začal bubnovat jazzové a bluesové rytmy. Dnes je publiku zná spíše jako kytarista a zpěvák například z kapely Petra Börnerová Trio.