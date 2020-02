Mezinárodní hudební festival Bach for All 2020

Mezinárodní hudební festival Bach for All vstupuje do čtvrté sezóny. Praha se tak může opět těšit na dílo skladatele Johanna Sebastiana Bacha v tradičních i svěžích podobách za účasti špičkových interpretů z celého světa. Mezi hvězdami letošního programu se objeví legendární holandský flétnista Wilbert Hazelzet, německý trumpetista Otto Sauter a sopranistka Hana Blažíková, která společně se souborem Collegium Marianum seriál šesti koncertů zahájí.

BACH FOR ALL 2020

24.2. 19.30

„Ich habe Genug“ - Collegium Marianum a Hana Blažíková (soprán)

Tereziánský sál, Břevnovský klášter

22.4. 19.30

„Mr. Bach de Leipzing“ - Wilbert Hazelzet (barokní příčná flétna) a Jacques Ogg (cembalo)

Zrcadlová kaple, Klementinum

30.4. 19.30

„Tromba festante“ – Barocco sempre giovane a Otto Sauter (trubka)

Klášter sv. Anežky České

9.6. 19.30

„Accordion for Bach“ – Trojanovo trio

DISTRIKT 7

17.7. 19.30

„Ach wie nichtig, ach wie flüchtig“ - Wolfgang Zerer (varhany)

Bazilika sv. Markéty v Břevnově

22.9. 19.30

„Bach for Charity“ – Pražská konzervatoř

Kostel sv. Martina ve zdi