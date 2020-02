321jedem! s Ivou Janžurovou

Slavná česká herečka Iva Janžurová bude dalším hostem Nikoly Orozoviče a jeho improvizační talk show 321jedem! V originálním formátu, který propojuje talk show a divadelní improvizaci se Iva Janžurová objeví již podruhé. Kromě Orozoviče se diváci mohou těšit také na další členy skupiny Just!Impro.

Originální a u nás jedinečný formát impro talkshow staví hosta do nečekaných a hravých situací, v jakých ho jinde neuvidíte. Rozhovor se střídavě mění v improvizovanou scénku, historku nebo píseň v podání moderátora Nikoly Orozoviče a dalších členů skupiny Just!Impro.

Autorem konceptu je právě Orozovič, který se improvizaci věnuje více než patnáct let od chvíle, kdy se stal hráčem České improvizační ligy. Později začal zápasy sám organizovat a následně dal vzniknout formátu improshow a skupině Just!Impro, s níž již sedmým rokem účinkuje ve Švandově divadle. Jako lektor pravidelně vede workshopy a semináře o improvizaci nejen pro herce, ale i ve firemních sférách. Má za sebou také filmové zkušenosti jak před kamerou, tak i za kamerou jako produkční či asistent režie. Věnuje se také loutkovému divadlu.

Dalším hostem bude 9. února herečka Iva Janžurová. Ta se v 321jedem! objeví již podruhé po třech letech. A jak to tenkrát začalo? „Určitě za to může Nikolův bratr Igor. Hodně spolu hrajeme a od něho jsem se dozvěděla o show Just!Impro. Šla jsem se podívat a to jsem tedy koukala! Improvizace, že by se jeden chudák herec uzáviděl! Tak si říkám pod fousy: to není možné, v tom je nějaký trik, to mají tvrdě nazkoušené, pár lidí v publiku jim nahrává...,“ popisuje herečka.

„Když mě pak Nikola pozval na jeviště, vzala jsem to, jen abych se jim koukla za zády do karet. No, nepovedlo se mi to, jsou velmi rafinovaní a byla jsem v soustředění na úkoly, které mi dávali, ne dost ostražitá! Tentokrát to jdu znovu zkusit "rozčísnout" a budu se víc snažit,“ těší se Iva Janžurová na své působení v impro talkshow 321jedem!.

321jedem!

9. února 2020, 19:00, Malostranská beseda

Moderátor: Nikola Orozovič

Host: Iva Janžurová

Dále účinkují: členové Just!Impro Jana Pokorná a Martin Vasquez

Hudební doprovod: Václav Tobrman

