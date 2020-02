Marko Hietala v Praze

Marko Hietala z Nightwish vyráží s novým sólových albem na vlastní turné. To přijede představit také do Prahy! Baskytarista a zpěvák finské symphonic metalové veličiny Nightwish, Marko Hietala, je jedním z nejznámějších lidí dnešní heavy metalové scény. Jeho vliv na skládání písní v seskupení NIGHTWISH je skutečně charakteristický a jeho vokály jsou dokonalým protějškem zpěvačky Floor Jansen.

Letos přichází Marco Hietala se svou první ryze sólovou nahrávkou s názvem „Mustan Sydämen Rovio“ a novou desku představí už v únoru příštího roku ve 12 městech po Evropě. Jednou ze zastávek bude 9. února také pražský Roxy Club. Tak si to nenechte si to ujít, protože nové album je rozhodně silným hudebním zážitkem. Speciálním hostem na TOUR OF THE BLACK HEART 2020 budou finští heavy metalisti Oceanhoarse.