Dějiny umění ve smyčkách doby

Cílem výstavy, realizované u příležitosti stého výročí založení Ústavu pro dějiny umění, je představit osudy dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy od poloviny 19. století do současnosti. Osou expozice jsou dějiny oboru, avšak tyto jsou důsledně zasazovány do kontextu doby s tím, že výstavně jsou akcentována témata, v nichž obor ovlivnil celospolečenské dění nebo byl naopak situací radikálně ovlivněn. Výstava sleduje proměny oboru dějin umění od založení v polovině 19. století přes složité utváření v jeho druhé polovině, období rozkvětu v meziválečném období, válečný útlum, doplněný osudy německé katedry dějin umění, euforickou poválečnou dobu a následný pád do stalinské temnoty, rozkvět 60. let a normalizační útlum až po obnovu ústavu po roce 1989.