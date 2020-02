Kurz Jak namalovat krajinu, vám objasní všechny otázky, které jste kdy měli k malbě polí, luk či výhledů do krajiny.

Celodenní kurz je rozdělen do dvou bloků. V první, teoretické části, nás čeká přednáška s promítáním o krajině s ukázkou slavných krajinomaleb. V druhé, praktické části, se pak vrhneme na samotné malování. Povíme si, co je to atmosferická perspektiva a jak se díky ní mění v krajině barvy, zjistíme, co je první a druhý plán a jak ovlivňují kompozici obrazu, a vysvětlíme si, jak pracovat s olejovými barvami.

Malujeme podle předlohy či vlastní donesené fotografie. Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé studenty.

Co se na kurzu dozvíme?