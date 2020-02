Big Thief v Praze

Brooklynská folkrocková formace vedená písničkářkou Adrianne Lenker loni pořádně zahýbala indie scénou dvojicí desek U.F.O.F. a Two Hands. Jen málokteré kapele se za jeden rok povede vydat dvě úspěšné nahrávky, které obě zabodují ve výročních výběrech médií jako Pitchfork nebo The Guardian i mnohých dalších. Not, nejvýraznější skladbu z novější desky, zařadil do svého každoročního playlistu i Barack Obama.

„Na Two Hands jsou skladby, na které jsem ze všech svých písní nejpyšnější. Dokážu si představit, že tyhle skladby budu stále zpívat, až zestárnu. Po hudební i textové stránce nejspíš nikdy nebudu schopná jít hlouběji. Dostala jsme se úplně na dřeň,“ komentuje Lenker novější nahrávku, která se objevila v top dvacítce výročního žebříčku magazínu Pitchfork.