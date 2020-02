Nothing,nowhere. v Praze

Joseph Edward "Joe" Mulherin, lépe známý pod pseudonymem nothing,nowhere., vydal své druhé album Ruiner. Na počátku roku 2018 se přestěhoval do New Yorku, kde začal skládat nové písničky s vědomím, že se musí zcela oprostit od okolního světa. Na 9. prosince ale plánuje cestu do Prahy a koncert v MeetFactory.

" Chci lidem svou hudbou nadále pomáhat," říká. " Chci vytvořit podstatnou změnu prostřednictvím hudby. Moje texty se hodně dotýkají úzkosti a deprese a na turné jsem potkal hodně lidí, kteří s tím bojují. Chci, aby lidé věděli, že nejsou sami. Hudba lidem pomáhá z izolace. Je to skvělý pocit někomu pomoct a já doufám, že se to desce Ruiner podaří."