Like A Storm & Devilskin v Praze

Metaloví Like A Storm naposledy vydali album s jedenácti hypnotickými údernými hymnami. Tahle novozélandská kapela na desce nazvané “Catacomb” napumpovala syrové emoce do polyrytmických riffů, velkolepé elektroniky a do prazákladního didgeridoo. Druhá parta z Nového Zélandu, Devilskin, oznámila vydání novinky s názvem “Be Like A River” a se svoji schopností psát písně, které mají hloubku a vášeň, vytváří přesvědčivý a neodolatelný zvuk.

Kapela Devilskin byla založena v červnu 2010 v Hamiltonu na Novém Zélandu.

Obě kapely od protinožců vyráží na společné turné a 28. dubna se svou společnou tour dorazí do Futurum Music Baru.