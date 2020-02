Festival Bazaar 2020

Šestý ročník pražského divadelního a tanečního festivalu Bazaar se uskuteční od 19. do 22. března 2020 v Praze a uvede výrazná představení a ukázky z chystaných inscenací ze střední a východní Evropy. Festival zahájí poeticko-dokumentární performance Lighter than Woman, ve které estonská umělkyně Kristina Norman představí ženy, které se nebály udělat velký krok do neznáma. Jádrem festivalu bude opět Sobotní Bazaar – přehlídka právě vznikajících scénických a tanečních projektů. Největší výzvou letošního ročníku je pak cenami ověnčená šestihodinová performance slovinského tvůrčího dua Jurišić – Mandić: Together.

Přehlídka progresivních a myšlenkově kontroverzních scénických prací a ukázek proběhne od 19. do 22. března v divadlech Alfred ve dvoře, Archa, Ponec a Prostor39.

Program festivalu Bazaar 2020

ČTVRTEK 19. 3.

20:00 Slavnostní zahájení Bazaar Festival 2020

Kristina Norman (EE): LIGHTER THAN WOMAN – PONEC - divadlo pro tanec

PÁTEK 20. 3.

18:00 Tinka Avramova a Martin Krupa (BG/CZ/USA): SYN JITRA – Alfred ve dvoře

20:00 Renata Piotrowski-Auffret (PL): PURE GOLD IS SEEPING OUT OF ME – PONEC - divadlo pro tanec

SOBOTA 21. 3.

15:30 SOBOTNÍ BAZAAR – Prostor39 a další

ukázky z budoucích děl:

▪ Carolina Arandia, Laura Brechmann, Maria Huber (AR, D): WHAT LIES BEHIND THE HATE

▪ Johanna Pocková, Sabina Bočková, Ingrida Zotova-Mikshina, Lukáš Palán, Denisa Švachová, Jakub Šťourač (CZ, RU): TREATMENT OF REMEMBERING

▪ Markéta Pščolková (CZ): UNDER THE VELVET

20:00 NOC BUŘIČEK V PONCI

NEDĚLE 22. 3.

16:00-22:00 Událost sezóny: Leja Jurišić-Marko Mandić (SI): TOGETHER – Divadlo ARCHA