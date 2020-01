Ledová Praha 2020

Příležitost seznámit se s historií i současností hlavního města Prahy, s pamětihodnostmi a zajímavostmi, které často znají jen z vyprávění a obrázků.

Ledové karty (pozor, nejde o voucher, nelze stáhnout), opravňující ke slevě na vstupném do jednotlivých institucí, si můžete vyzvednout v týdnu od 27. do 31. ledna na adrese: Pionýr, Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 v přízemí v recepci budovy vždy od 9.00 do 17.00. Přihlášené skupiny obdrží vše potřebné poštou před akcí.

Ledová karta slouží jako „vstupenka“ na Ledovou Prahu a je pro všechny účastníky zdarma. Když ji předložíte u pokladny ve vybrané spolupracující instituci, získáte slevu nebo vstup zdarma.

Kartu nikde neodevzdávejte, můžete ji používat celé tři dny, po které akce probíhá. Každý účastník musí mít svou kartu, proto jich vyzvedněte dostatečný počet (např. rodiče se dvěma dětmi – 4 karty).

Pionýr a nadace Dětem 3. tisíciletí pořádají Ledovou Prahu pro děti a mládež. Proto nejsou Ledové karty určeny samotným dospělým, ale dětským skupinám s doprovodem nebo rodinám s dětmi!