Christoph Irniger Pilgrim v Praze

Koncert se koná v rámci série Jazz Meets World.

Christoph Irniger - tenorsaxofón / Stefan Aeby - piano / Dave Gisler - kytara / Raffaele Bossard - kontrabas / Michi Stulz - bicí

Kvintet Pilgrim, curyšského tenorsaxofonisty Christopha Irnigera, se během let ukázal být jednou z nejzajímavějších sestav mladého evropského jazzu. Po velice úspěšném posledním energickém live albu Big Wheel prezentuje nyní kapela Pilgrim čtvrtou nahrávku, Crosswinds. Na tomto úžasně promyšleném, avšak elegantně otevřeném novém záznamu využívá kvintet dvojznačnosti. Některé skladby jsou volně improvizované, jiné hrané kompletně z not, většina je něco mezi, elastická a reflektuje svobodný život, ve kterém se informovaná rozhodnutí dělají spontánně. Doprovodný soundtrack osciluje mezi záhadnou přemítavostí a divokými erupcemi, ačkoliv kapela vytváří hustý, všestranný sound, který se dá těžko někam zařadit.

Pro Pilgrim nejsou noty nic jiného než nadpis, téma nenapsaného příběhu nebo dveře do dalšího prostoru pro free music. Bez ohledu na to, který z muzikantů se tématu věnuje, každý vypráví příběh jinak. To, co nemůže být vynuceno nebo předepsáno úmyslně kontrolovanou akcí, zanechá své stopy v podvědomí a může se znovu vynořit na povrch v různě vyzrálých kvalitách. Překvapivé rozhodující momenty v hudbě kapely Pilgrim napovídají, že toto není zbožné přání nebo fráze. Tento přístup zajišťuje, aby hra skupiny byla zaostřená a opravdovým happeningem.

Pět členů kapely vzniklé v roce 2010 pochází z různých koutů Švýcarska. Zároveň hrají s jinými kapelami po celém světě, a přes své krátké kariéry stihli si zahrát a hodně se naučit od jazzových velikánů jako Dave Douglas, Nasheet Waits, Dave Liebman a Joey Baron.

“Jazzoví znalci říkají, že Christoph Irniger je momentálně jedním z nejslibnějších muzikantů současného švýcarského jazzu.” (Jazzthetik)