Unikátní atrakce před Centrem Černý Most

Před Centrem Černý Most se od od 25. 1. 2020 zpřístupní unikátní atrakce pro veřejnost – 10 metrů vysoká ledová stěna. Milovníci adrenalinu a zimních sportů se o její zdolání budou moci pokoušet až do neděle 16. února. Ledolezecký sport veřejnosti představí česká reprezentantka Aneta Loužecká, o svých zkušenostech promluví i jeden z nejlepších lezců světa Adam Ondra.

Aneta Loužecká bude průvodkyní vysokohorské expedice, která u ledové stěny v Centru Černý Most proběhne o víkendu 1. a 2. února. Ledolezení si zájemci budou moci po oba dny od 10.00 do 18.00 vyzkoušet zdarma a soutěžit tak o hodnotné ceny. Největším lákadlem celé akce pak bude sobotní návštěva lezce světové extratřídy Adama Ondry, který bude hájit české barvy na nadcházejících Letních olympijských hrách v Tokiu. Pro podpis, společnou fotku a osobní setkání s Adamem Ondrou se do Centra Černý Most můžou zájemci vypravit 1. února.

Kromě maček a cepínů je potřeba i rezervace

Ledová stěna bude v provozu od pondělí do pátku v čase od 15.30 do 21.00 a o víkendech od 9.00 do 21.00. Vyzkoušet lezení s mačkami a cepíny může kdokoliv starší 12 let a na výběr budou dvě trasy: pro úplné začátečníky i pro zdatnější lezce. Veškeré vybavení bude zájemcům k zapůjčení na místě a o bezpečný průběh lezení se postarají kvalifikovaní instruktoři. Z kapacitních důvodů je nutné pobyt na ledové stěně předem rezervovat. Rezervaci je možné provést podle návodu na webových stránkách CČM.

Cena za půlhodinu na ledové stěně bude 80 Kč pro děti ve věku 12–18 let a 150 Kč pro dospělé.

Svojí účastí navíc zákazníci přispějí na dobrou věc. Výtěžek ze symbolického vstupného půjde na nákup nových evakuačních vozíků v domě v ulici Kapitána Stráského, který loni v listopadu zachvátil požár.