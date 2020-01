The Slow Readers Club v Praze

The Slow Readers Club oznamují své čtvrté řadové album, The Joy Of The Return, které vychází 20. března na labelu Modern Sky. V nedávné době vyšel první singl All I Hear a kapela také oznamuje své rozsáhlé evropské turné, jehož zastávkou bude znovu i Praha.

‘Je to naše nejzajímavější a nejdotaženější deska,’ popisuje nahrávku zpěvák Aaron Starkie, ‘v textech je vše od lásky, odcizení, vzestupu ultrapravicového populismu a propagandy. Jako obyvkle se snažíme o doplnění textů dobrými melodiemi.’

The Slow Readers Club desku představí na rozsáhlém tříměsíčním turné. Po roce se znovu představí v Café V lese, kde si loni odbyli svůj debut, a to 26. dubna 2020.