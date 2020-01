Clock Opera v Praze

Mozaika trhaných synťáků, ambientní plochy a spousta energie. To jsou londýnští Clock Opera. Koncem loňského roku vydali nový singl ‘Be Somebody Else’ a poté co skupinu opustil kytarista Andrew West chystají v odlečené tříčlené sestavě evropské turné, které je předzvěstí nové nahrávky.

Svůj první sólový koncert v ČR si odbydou v pražském Café V lese již 4. dubna 2020.