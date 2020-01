Wage War v Praze

Floridská metalcorová pětka Wage War vybrousila svou výbušnou kombinaci technického umu a hypnotických melodií na svém třetím albu Pressure (Fearless Records), které českým fanouškům představí 10. června v pražském Futuru.

Jejich loňské album Pressure produkoval Drew Fulk (Motionless in White, Lil Peep, IDKHOW) a kapela jej poprvé nahrála v inspirativním Los Angeles. Pressure dostává Wage War na vyšší úroveň. “Když si poslechnete tuhle desku, dáte Wage War desítku,” říká Cody. “V textech jde všechno od srdce. Možná vám to pomůže v těžkých situacích, posune do dalšího dne nebo vám to dá sílu si s někým promluvit. A není nic lepšího.”