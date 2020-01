Korzo na Pragovce / What is ours, Sýkora

Pragovka Gallery Vás srdečně zve na doprovodný program k výstavám What is ours a Eyes closed, fingers down. Program: 16:00 WORKSHOPY:

„Víly vily věnce na Pragovce III - valentýnská ramínka“ Workshop bude změřený na výrobu originálního srdce. Workshop je vedený lektorkou Klárou Silondi.

Workshop bude změřený na výrobu originálního srdce. Workshop je vedený lektorkou Klárou Silondi. "Útroby architektury" - Každý v sobě nosí představu obydlí, ve kterém najde klid a které ho chrání. Jak vypadá to Vaše? Workshop je vedený lektorem Lukášem Šťastným a je určen i pro děti.

18:30 Performance s Filipem Kopeckým k výstavě What is ours

Performance s k výstavě 19:00 Komentovaná prohlídka výstavy Eyes closed, fingers down s kurátorkou Petrou Widžovou

