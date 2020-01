Acid Row v Praze

Na fanoušky hutné kytarové muziky čeká v sobotu 8. února v Rock Café akce, již má na svědomí pražská kapela Acid Row. Událost ponese název Cut It Out!, který je odvozen od stejnojmenného singlu téhle party.

Pražská parta Acid Row pohybující se na pomezí stoneru rocku a metalu s punkovou energií přichází se singlem Cut It Out, ke kterému natočila svůj debutový videoklip, jenž má na svědomí plzeňský filmař Václav Čtvrtník. Tahle čtyřka by se koncertem k příležitosti jeho premiéry ráda vryla více do paměti pražského publika. Návštěvníci se mohou těšit na skvělou live show, doprovázenou nezastavitelnou kadencí kytarových riffů, pronikavými basovými linkami, explozemi bicích a hlasem, v němž se mísí vztek a pouštní prach v podání nepřehlédnutelného frontmana. Skupina má před zveřejněním zmíněného videa na svém kontě debutové EP Bad Delivery (2016), desku Spikes (2018) a nespočet koncertů doma i v zahraničí.

Svůj úplně poslední koncert zde odehraje další stonerová partička Baro Chandel, která tak ukončí svoji činnost. Chybět nebude ani známá pražská psychedelická kapela Madhouse Express. Celou akci zakončí afterparty, kde se parta prvotřídních DJ’s pochlubí se svými sbírkami vinylů.

Vstupné: 150,- Kč na místě