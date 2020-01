Passenger v Praze

Michael Rosenberg aka Passenger, věnující se hudbě od roku 2003, ušel za svou hudební kariéru dlouhou cestu. Rockovou kapelu vyměnil za sólovou dráhu a své první fanoušky si získal jako busker v ulicích Londýna. Celý svět pak britského muzikanta objevil díky hitu Let Her Go z roku z roku 2012.

Svou aktuální desku Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing at All vydal Passenger minulý rok. Nahrál ji v legendárním studiu Abbey Road v Londýně a její výtěžek putuje na konto nadace Shelter pomáhající lidem bez domova a lidem žijících v nevyhovujících podmínkách.