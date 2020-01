Pyžamková party v Juklíku

Nechte děti plavat, hrát si, něco nového se naučit, a zatím si udělejte pěkný víkend – s partnerem, kamarádkou, anebo si prostě dopřejte hezký čas pro sebe. To není nic neetického! Plavecký Baby club pořádá 27.–28. března Pyžamkovou party s přespáním, kde se děti skvěle zabaví!

Na Pyžamkovou party do Baby clubu Juklík můžete přihlásit děti od 5 let, které odevzdáte profesionálním a milým instruktorům v pátek v 17.00, a ti vám je vrátí zpět v sobotu v 18.00. Na děti čeká spousta dobrodružství – kromě plavání budou také malovat, vyrazí na procházku a nocovat budou společně s kamarády ve spacáku na karimatce. A ještě, než ráno stihnou rozlepit oči a vyčistit si zuby, přivítají den skokem do bazénu. Jak jinak než v pyžamkách… Samozřejmě dostanou najíst a napít a stále budou pod odborným dohledem. A jak s tímhle volným časem naložíte vy?