Koncert The Last Internationale

Pro všechny milovníky dobré hudby! Rocková skupina The Last Internationale poprvé v Praze - 10.3.2020 10. března se v Praze uskuteční koncert nenapodobitelné americké rockové skupiny The Last Internationale! Kings of folk rock, indie rock, punk blues a alternativní rock nabijí publikum svou silnou energií na koncertě v Futurum Music Bar. The Last Internationale (TLI) je americká rocková skupina tvořená kytaristou Edgey Pires z New Yorku a zpěvačkou Delila Paz.

Jejich debutové album We Will Reign vyšlo v roce 2014 a od té doby jejich fanouškovská základna roste. Během této doby hráli s umělci jako Robert Plant, Neil Young, The Who a mnoho dalších. V roce 2015 se připojili k The Who na evropské části turné The Who Hits 50. Duše v ohni byla nezávisle vyprodukovana v únoru 2019. Anthony Kozlowski z časopisu Atwood Magazine to nazývá "kapitál "R" rawk, který se odvážně a brutálně ohlásí. Zvedněte sklenici a srazte ji zpět. Do Prahy přijdou také poprvé v březnu 2020. Výkon rockové skupiny na nejvyšší úrovni, nepopsatelné dojmy, skvělá energičnost, atmosféra a výborná nálada - to všechno čekají vás na koncertu The Last Internationale v Futurum Music Bar 10. března!