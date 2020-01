Interaktivní program

Budeme si hrát na opravdového doktora. Budeme operovat slepé střevo a nádory, provedeme tracheotomii a budeme se zabývat čelistní a obličejovou chirurgií.

PRŮBĚH PROGRAMU

Program je koncipován pro šedesát dětí, které se rozdělí do čtyř patnáctičlenných týmů. Každý tým si udělá čtyři vědecké pokusy ve čtyřech různých laboratořích. Program je plně interaktivní – každé dítě provádí pokusy vlastníma rukama.

Program vyvíjejí a realizují mladí vědci a popularizátoři vědy z nejlepších vysokých škol České republiky.

Aby se všechny děti cítily komfortně, dělíme je při našich aktivitách na dvě věkové skupiny: 7-9 let a 10-14 let. Témata, kterými se v jednotlivých skupinách zabýváme, jsou stejná, ale děti se vždy cítí lépe mezi svými vrstevníky.

Program

Chirurgie – to je náš nový workshop z oblasti lékařství. Všechno bude skoro jako doopravdy. Předoperační vyšetření, stanovení diagnózy, anestezie a práce s chirurgickými nástroji. Jen pacient nebude tak docela živý.

Laboratoř akutní chirurgie

Zachráníme pacienta pomocí tracheotomie. S pomocí rentgenového snímku lokalizujeme cizorodé těleso. Pomocí chirurgického zákroku cizorodé těleso odstraníme, zavedeme tracheální rourku a zahájíme umělou plicní ventilaci.

Laboratoř gastroenterologické chirurgie

Vysvětlíme si, z čeho se skládá střevní trakt a k čemu potřebujeme slepé střevo. Provedeme operaci, při které odstraníme zanícené slepé střevo, a zavedeme pacientovi infuzi.

Laboratoř obecné chirurgie

Provedeme operaci na střevním traktu. Uděláme rozbor krve, zjistíme, co pacientovi je, a zachráníme ho.

Laboratoř čelistní a obličejové chirurgie

Zjistíme, jaké jsou druhy zubů, a najdeme ten nejbolavější z nich. Odstraníme ho a na jeho místo zavedeme implantát. Vysvětlíme si, jaké jsou druhy šroubů a korunek, podle čeho se vybírají a jak se zavádějí.

Program pro rodiče

Pro rodiče máme jako vždy zvláštní program – interaktivní přednášku s kvízem. Budeme se bavit o tom, co máme dělat pro to, abychom byli zdraví, a co naopak určitě dělat nemáme. A kromě toho si promluvíme o nejrozšířenějších mylných představách týkajících se lidského zdraví.

Vstupenky

Rodinná vstupenka na program (1 dítě a rodiče) 850 KČ. Pro dvě děti je třeba zakoupit dvě vstupenky. Chcete-li zakoupit vstupenky, vyberte v dolní části této stránky datum a počet vstupenek, které vás zajímají. Poté prosím vyplněte krátký registrační formulář, zaplatit je možné pomocí PayPal.

Máte-li zájem o skupinovou návštěvu, popřípadě jakékoliv dotazy (výměna nebo vrácení vstupenek, dotazy na program atd.), kontaktujte nás prosím mailem na info@sciencely.cz nebo na telefonním čísle +420605031081