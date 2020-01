Sundance film festival 2020

Dva krátké animované filmy podpořené Státním fondem kinematografie budou soutěžit na nejprestižnějším festivalu nezávislých filmů Sundance. Pro filmy Dcera a SH_T HAPPENS je to další zářez do sbírky významných úspěchů. Oba filmy byly zařazeny do soutěžní sekce Short Film Competition. Festival proběhne od 23. ledna do2. února 2020 v americkém Utahu.

„Hrozně mě potěšilo, že naši školu a českou animaci na Sundance prezentují hned dva filmy. Jsem moc ráda, že český animovaný film teď zažívá takovou vlnu, a já můžu být toho součástí. Mám z toho povzbuzující pocit,“ řekla režisérka filmu Dcera Daria Kashcheeva.

Proslulý festival Sundance probíhá pod záštitou herce Roberta Redforda již od roku 1978 v městečku Park City v americkém Utahu. Festival, jehož hlavním cílem je objevování mladých talentů, má 5 soutěžních kategorií, ale není nutné film přihlašovat do určité festivalové sekce. Podmínkou pro výběr celovečerního filmu (nad 50 minut) je světová nebo mezinárodní premiéra v Sundance. Na premiérovém statusu u krátkých filmů nezáleží.

Kromě hlavní soutěže jsou mezinárodní filmy posuzovány v následujících sekcích: Park City at Midnight (žánrové filmy), New Frontier (experimentální filmy) a Premieres (světové premiéry renomovaných tvůrců). Festival uděluje více než 30 cen ve všech festivalových sekcích včetně několika cen diváků.