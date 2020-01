Velikonoční koncert pro 4 harfy

PRAH-A-HARP KVARTET

Hana Müllerová – harfa, Hedvika Mousa-Bacha – harfa,

Kamila Jouzová – harfa, Mariana Jouzová – harfa

.

PROGRAM:

E.GRIEG – Ranní nálada

P. I. ČAJKOVSKIJ – Květinový valčík

B. SMETANA – Vltava

A. DVOŘÁK – POETICKÉ NÁLADY (Na starém hradě, Rej skřítků)

J. S. BACH – Braniborský koncert č. 3

C. SAINT-SAENS – KARNEVAL ZVÍŘAT (Akvárium, Labuť)

C. DEBUSSY – Arabesque č. 1

C, Ph. E. BACH – Solfeggietto