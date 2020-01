Michael Kiwanuka v Praze

Michael Kiwanuka, britský soulový hudebník, začal skládat vlastní rockové písně již v 16 letech. Svá první EP Tell Me a Tale a I’m Getting Ready vydal v roce 2011. Následovalo debutové album Home Again v roce 2012, poté o čtyři roky později vydal své druhé album Love & Hate.

Jeho třetí a zatím poslední album Kiwanuka, které je dle jeho slov „introspektivní a terapeutické“, vyšlo 25. října 2019 pod labelem Polydor Records. V pražském Lucerna Music Baru jej představí 20. července 2020.