DIE HAPPY představí na podzim své nové album v PRAZE!

Hádejte co? Známá německá čtveřice s živlem Martou Jandovou v čele, kapela DIE HAPPY nemá ani po 25 letech a více než 1200 odehraných koncertů dost. I když se vody kolem nich po vydání alba „Everlove“ (2014) trochu utišily, jsou stále plni energie a nadšení. A hádejte co? V dubnu jim vyjde nové album s názvem „Guess What!“, se kterou zase chtějí rázně otřást kluby v rámci turné „Guess What! Tour 2020“. A hádejte co? I jeden český klub se otřese v základech! DIE HAPPY představí své nové album také v PRAZE, Paláci Akropolis, a to 17. 11.!

DIE HAPPY, to je pořád ten jejich skvělý popcore se silnými melodiemi a tvrdými riffy. A hádejte co? Ze čtveřice se stala pětice! Se svým dlouholetým přítelem Robertem Kernerem získali DIE HAPPY živou kytarovou posilu, a tak vám budou střílet riffy do uší stereo! A hádejte co? Bude to hodně hlasité a energické. Asi málokdo dokáže uniknout temperamentu a kouzlu fromtmanky Marty Jandové, která svým spontánním a vzrušujícím stylem dělá z každého koncertu naprosto jedinečnou událost, kdy nikdy nevíte, co zažijete a uslyšíte. A hádejte co?