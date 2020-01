Alicia Keys v Praze

Alicia Keys je patnáctinásobná držitelka ceny Grammy, zpěvačka, skladatelka, producentka, herečka, podle časopisu New York Times nejlépe prodávající autorka, ale i podnikatelka a aktivistka v humanitárních organizacích. Od svého debutového alba “Songs In A Minor” si Alicia Keys vybudovala jedinečný repertoár hitů s více než 40 milióny prodaných alb po celém světě. Jako herečka se výrazně zapsala ve filmech „Sejmi eso“, „Holka na hlídání“ nebo „Tajný život včel“. V roce 2011 se poprvé postavila i za kameru jako režisérka jedné z povídek v rámci TV série „Five“, které vyprávějí příběhy žen postižených rakovinou prsu. Zaujala také jako spisovatelka, když vydala knihu “Tears for Water: Songbook of Poems & Lyrics by Alicia Keys”, díky které se stala podle časopisu New York Times nejprodávanějším autorem. Jako filantropka je spoluzakládající členkou organizace Keep a Child Alive, kterou zároveň reprezentuje jako její světová ambasadorka. Na 20. března 2020 chystá (brzy) devětatřicetiletá rodačka z New Yorku vydání nové studiové desky. Tu pojmenovala prostě „A.L.I.C.I.A.“ a vyrazí s ní i na turné. Jednou z evropských zastávek bude i naše hlavní metropole, kde se představí již 25. června 2020. Kromě materiálu z nového alba představí Alicia Keys na koncertech i své klasické hity - od „No One” přes „If I Ain’t Got You” až po „Girl on Fire”, a to v rámci speciální multimediální pódiové prezentace.