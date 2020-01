Vystoupí symfonický orchestr Hochstein Youth Symphony Orchestra (New York, USA)

Dirigent: Casey Springstead

Program:

Felix Mendelssohn-Bartoldy (1809 – 1847): Hebrides Overture (Fingal’s Cave)

Petr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893): Romeo a Julie, Předehra – Fantazie

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Little Fugue in g minor, arr. L. Caillet

Gideon Klein (1919 – 1945): Partita for Orchestra (mvmts 1,3)

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Coriolan Overture

John Williams (*1932): The Cowboys

Délka koncertu 60 minut bez přestávky