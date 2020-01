Dagmar Pecková v Praze

Přední česká operní pěvkyně Dagmar Pecková, která vystupovala na nejprestižnějších operních i koncertních scénách světa, představí 7. dubna v multifunkčním komplexu Forum Karlín v Praze své mimořádné nové album The Magical Gallery, k němuž hudbu složil Darek Král. Hosty koncertu budou Epoque Quartet či tenor Richard Samek.

Nápad na album The Magical Gallery, obsahující skladby inspirované mistrovskými díly světového malířství, nosil skladatel a producent Darek Král v hlavě spoustu let. Postrádal však to hlavní – jedinečný hlas, který by dokázal v nahrávce vykreslit potřebné emoce. I přes zdánlivou protichůdnost mu přišla nejhodnější kombinace operního hlasu a elektronické hudby, a tak oslovil Dagmar Peckovou, která byla celému projektu velmi nakloněna.

Vznikly tak skladby, které jsou inspirované obrazy mistrů jako jsou Degas, Toulouse-Lautrec, Monet, Manet, Modigliani, Klimt, Schiele, Vincent van Gogh či John Singer Sargent. Každá skladba je navíc zpívána v rodném jazyce daného malíře.

Za pomocí moderní audiovizuální techniky se spojí „svět tónů a barev“, operní hlas s elektronickou hudbou, a tak se 7. dubna na jeden večer promění Forum Karlín v magickou galerii.