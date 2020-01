No Borders v Praze

Rock Café startuje nový koncertní koncept – No Borders! Pravidelně jednou za půl roku uděláme koncert, který bude propojovat kapely a interprety různých žánrů a stejně tak jejich fanoušky. Jako klub jsme vždy vystupovali vůči různým předsudkům a raději jsme chtěli spojovat. A právě to je hlavním cílem tohoto večera s názvem No Borders.

Na premiéře tohoto konceptu se představí:

★ MC Gey

★ OPAK DISSU LABEL

★ HOPES

★ The Valentines

★ Trendy Brandy (Tomsn a Stoláč)

★ Beer with Travel (speciální alko stand-up)