For The Wicked v Praze

Jak zní kombinace trapu a hardcore, která navíc vznikla v tajemné Transylvánii? To nám ve středu 25. března předvede rumunská partička For The Wicked! Ačkoliv hrají teprve od roku 2015, jejich jméno stále stoupá a mají za sebou koncerty třeba po boku Comeback Kid, Emmure nebo Suicide Silence.

Předskočí jim SEVERALS z Plzně a domácí Mad Rabbits!