Jeff Alkire/Benny Lackner Quartet

Americký saxofonista Jeff Alkire dlouhá léta působil s opravdu věhlasnými hudebníky, jako jsou Ray Charles, John Lee Hooker, Terry Gibbs a Charlie Haden. Vystudoval Berklee College of Music a California Institute of the Arts a nyní žije v Sacramentu v Kalifornii. Jeff disponuje krásným sytým tónem svého nástroje a ovládá jazzové řemeslo opravdu dokonale. Spojení s vynikajícím pianistou Benny Lacknerem a přední českou rytmikou (Tomáš Liška a Tomáš Hobzek) slibuje skvělý hudební zážitek. Kvartet zahraje plnokrevný moderní jazz s vlastními originálními kompozicemi.