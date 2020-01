Žižkovský masopust

Masopust, který patří k nejstarším akcím v hlavním městě tohoto druhu (letos již 27. ročník) i tentokrát zaujme svým programem, v němž nebudou chybět aktivity pro děti, seniory a dospělé.

Nejatraktivnějším bodem celého programu bývá tradiční masopustní průvod. Vyrazí v úterý 25. 2. 2020 z náměstí Jiřího z Poděbrad přes Havlíčkovo náměstí až ke stadionu Viktoria Žižkov.



Sraz účastníků je naplánován od 16 do 17 hodin, poté vyrazí směsice hudebníků, chůdařů, artistů, obřích loutek andělů a prasátek do ulic Vinohrad a Žižkova, aby si vyžádali na radnici klíč od Žižkova. Během trasy se účastníci budou moci posilnit dobrotami, které budou zadarmo k dostání všem, co se zapojí do průvodu. V průvodu pojede koňský kočár, v němž pojedou důležité postavy masopustu.