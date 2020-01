Německá stoupající hvězda THE NEW ROSES přiveze představit své nové album příští rok do Prahy!

Kapela THE NEW ROSES kombinující šťavnatý rock s hard rockem procestovala v posledních letech tisíce mil po celém světě a ani v tomto roce nezaháleli. Letos odehráli více než 300 vystoupení na klubových či festivalových pódiích po celé Evropě, mimo jiné mezi ně patří i show na HELLFEST (FR), SWEDEN ROCK (SE), WACKEN Open Air (GER) nebo MASTERS OF ROCK ve Vizovicích, a tak není čemu se divit, že se fanouškovská základna THE NEW ROSES stále rozrůstá.

Každý ví, že v Rock & Rollu je cesta na vrchol opravdu dlouhá, ale THE NEW ROSES z Wiesbadenu v Německu se zdají být nezastavitelní a se svým čtvrtým albem "Nothing But Wild", které vydali letos v srpnu, stoupají po žebříčku stále nahoru! Nové pecky samozřejmě chtějí představit co nejdříve širokému publiku, a proto naplánovali Nothing But Wild Tour! Zastaví se také u nás a to 14. března v pražském Klubu 007 Strahov.

Spolu s nimi přicestuje mladá švýcarská melodic-rocková banda FIGHTER V, v jejichž tvorbě uslyšíte silné riffy v kombinaci s melodickými stadionovými hymnami a ucítíte energii rocku 80´let. Kapela, která si již zahrála po boku kapel jako např. The Dead Daisies nebo Bonfire, vydala na podzim své debutové album "Fighter" a už se nemohou dočkat, až vám ho ve své zábavné show představí! Takže spolu s THE NEW ROSES, 14. 3. v PRAZE! Buďte tam!