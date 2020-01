Ples princů a princezen - Praha

Ples princů a princezen

pátek 21. 2. 16:00 – 17:00 DDM Praha 9, pracoviště Černý Most, KD Kyje

Již sto let je tomu co u nás v království nesněžilo, potřebujeme pomoc. Proto zveme všechny šlechetné prince a princezny k nám do hradu, abychom je požádali o radu. Pro tuto příležitost jsme uspořádali honosný ples na jejich počest. Přijďte nám pomoci a najít kouzelné vločky, které se nám zakutáleli do všech koutů světa. To je naše poslední naděje na obnovení rovnováhy a každý kdo nám pomůže, za to bude odměněn.

Přijďte soutěžit, hledat a hlavně tančit na královský bál.

Vstup do KD Kyje od 15:30 pro případné zdobení a úpravy statečných princů a odvážných princezen!

Věk: od 3 let

Cena: dítě 50 Kč dospělí 100 Kč

Cena obsahuje: pronájem, materiál, program, odměny

Adresa: KD Kyje, Šimanovská 47

Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit předem v Informační kanceláři DDM. Nutná rezervace předem v Informační kanceláři nebo na webu DDM.