Fleshgod Apocalypse v Praze

Koncertů symfonických kapel moc neděláme, takže když už se do něčeho takového vrhneme, musí to opravdu stát za to. A řekněte, nebude snad příjezd Italů FLESHGOD APOCALYPSE s novou deskou “Veleno”, která posunula hranice extremity symfonické hudby zas o kus dál, přesně takový typ události? Rozhodně ano!

Vaše nedočkavá ouška předtím rozparádí symfo-vedlejšák Katakysm EX DEO.